Da Obama a Monti, da Renzi a Trump. Tutti i leader con la Cancelliera Merkel in 16 anni di mandato

EMBED





(Agenzia Vista) Germania, 26 settembre 2021 La Germania è chiamata ad eleggere un nuovo Cancelliere per lo Stato Federale dopo 16 anni di mandato per Angela Merkel. Ecco la Cancelliera con tutti i leader stranieri che si sono succeduti in questi anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev