Cybersicurezza, Mantovano: "Incremento attacchi dopo guerre in Ucraina e Medio oriente"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 Riguardo allo schema di disegno di legge in materia di cybersicurezza che è stato approvato in Consiglio dei ministri “credo sia utile partire sullo stato dell’arte come è adesso, sul quale intervengono queste norme che vengono consegnare al Parlamento. Lo stato dell’arte ha visto anzitutto un incremento significativo negli ultimi anni, in particolare dopo l’avvio del conflitto in Ucraina e ancora di più dopo l’avvio del conflitto in Medioriente, di attacchi cyber nelle varie modalità in cui si articolano, sia quelli che murano a provocare danni anche di immagine, sia i cosiddetti ransomware, cioè la versione cibernetica delle estorsioni”. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev