Cutro, Piantedosi al Senato. Malpezzi (Pd): Salvini assente ingiustificato

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Con tutto il rispetto noi avevamo chiesto, insieme ad altre opposizioni, che questa informativa fosse congiunta con il ministro Salvini, di cui registriamo l'assenza. Eppure lei lo sa meglio di noi, è il ministero dei Trasporti ad avere delle specifiche competenze, tra cui quelle sulla Guardia Costiera. Bene il ministro Salvini, non pervenuto in presenza, ma indubbiamente molto presente sui comunicati stampa, non ultimo quello in cui ci segnala che la Guardia Costiera non è stata avvertita in tempo e chiediamo a lei allora di dare una spiegazione anche su questo, perché evidentemente la spiegazione non gliela può dare", le parole di Malpezzi del Pd dopo l'intervento di Piantedosi al Senato sui fatti di Cutro. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev