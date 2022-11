Cuperlo: "Pd non può non partire da Lombardia e Lazio"

(Agenzia Vista) Roma 18 novembre 2022 Si poteva immaginare una fase costituente vera che coinvolgesse mondi e soggetti diversi ma la via mediana non sempre è la soluzione migliore. Per una costituente vera serve un tempo lungo, ma questo rischia di non far ritrovare più un partito. La prima osservazione che voglio fare è che la nostra discussione, indipendentemente da quanto sia accesa, non può non partire da Lombardia e Lazio in cui abbiamo i nostri candidati. Io credo in questa comunità ma vi confesso che non accetto più l'idea che questa sia considerata una bad company e che il male viene visto solo in noi". A dirlo è Gianni Cuperlo del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev