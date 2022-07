Cuperlo: “No alleanze con 5S, caduta Governo non è dettaglio ed ha favorito centrodestra”

(Agenzia Vista) Roma 27 luglio 2022 “Leggo le polemiche sul perché non allearsi ancora con il Movimento Cinque Stell, aver fatto cadere questo Governo non è un dettaglio e non solo per le conseguenze, ma ha spezzato un vincolo di ancoraggio dell’Italia all’Europa ed ha consentito alla destra di giocare una partita che non avrebbe potuto giocare in questi termini e tempi”. Lo ha dichiarato il membro del PD Gianni Cuperlo durante la presentazione del suo libro “Rinascimento europeo” avvenuta nella Sala Berlinguer del Palazzo dei Gruppi della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev