Cucchi: "Ragazzi alla Sapienza trattati come terroristi"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2022 "I nostri ragazzi sono quegli studenti alla Sapienza che ieri sono stati affrontati come terroristi perchè pensavano di avere ancora il diritto di protestare e di far sentire la loro voce in modo pacifico. Inaccettabili e intollerabili le immagini", le parole di Ilaria Cucchi al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev