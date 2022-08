Cucchi: Non sono una politica, ma candidatura con Si-Verdi per tirare giacca a chi prende decisioni

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 “Sapete che non mi sono mai rassegnata alla sconfitta quando so che sto combattendo una battaglia giusta. Non sono una politica, il mio ruolo sarà quello di tirare la giacca a coloro che prendono le decisioni per noi. Se poi un giorno bisognerà tirare la giacca a me fatelo pure. Non mi risparmierò, anche questa partita la voglio vincere”. Lo ha dichiarato la candidata in Senato per l’alleanza Si-Verdi Ilaria Cucchi in un video trasmesso durante la presentazione dei candidati della lista in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev