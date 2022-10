Crosetto: “Scostamento proposto da Bonomi? Si ascolta sempre il presidente di Confindustria"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 10 ottobre 2022 "Non dichiaro nulla. Lo sapete che tanto dico “no comment”. Ministro? Chiamatemi Guido molto meglio. Le parole di Bonomi che ritiene servano cinquanta miliardi in pratica uno scostamento? si ascolta sempre il presidente di Confindustria quando parla". Lo ha dichiarato Guido Crosetto di Fratelli d’Italia entrando all’assemblea del partito per salutare i neoeletti in Parlamento, in Via Campo Marzio 78 a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev