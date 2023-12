Crosetto: Rappresentanza appartiene al Parlamento

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "Non può essere il presidente di un'associazione di categoria che decide a chi appartiene la rappresentanza, la rappresentanza per la Costituzione appartiene a quest'Aula e a nessun altro, né al governo né alla magistratura. Appartiene al Parlamento", le parole di Crosetto in un'informativa alla Camera sulle dichiarazioni sulla magistratura. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev