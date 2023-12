Crosetto in Lettonia: Vicinanza ai militari italiani all'estero

EMBED





(Agenzia Vista) Riga, 24 dicembre 2023 "Sì, sono 7000 i militari che trascorreranno il Natale all'estero e ce ne sono anche migliaia che lo trascorreranno fuori casa in Italia. Perché qua siamo a visitare contingenti lontani migliaia di chilometri. Ma ci sono quelli che magari sono vicini a casa, ma lo trascorreranno nelle stazioni, per le strade a portare sicurezza ovunque. Così come gli infermieri, così come i medici, così come molti altri che operano per tutti noi. Io sono qua oggi per manifestare la vicinanza dello Stato della Repubblica a quelli che la servono", le parole del ministro della Difesa Crosetto in Lettonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev