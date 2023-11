Crosetto: "Difesa obbligata a processo di rinnovamento"

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2023 "La difesa è obbligata ad avviare un profondo processo di rinnovamento, che comporterà l'adozione di scelte che hanno bisogno di sostegno politico e finanziario". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'audizione alle commissioni riunite, Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. "E' importante agire sulla componente umana, sia per migliorare l'operatività e la capacità di combattimento, sia per offrire agli uomini e alle donne della difesa una professionalità per poter realizzarsi al servizio del paese - ha aggiunto - la strategia che si sta adottando è volta a raggiungere l'equilibrio tra le dotazioni organiche del personale e le esigenze personali". Per il ministro Crosetto "nel contesto attuale si ravvisa l'esigenza di superare definitivamente l'obiettivo di contrazione di volume degli organici introdotto dalla legge 244 del 2012, che trovava la sua ratio in un contesto geopolitico oggi completamente anacronistica". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev