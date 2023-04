Crosetto: "Con visita presidente Uzbekistan a Roma si può aprire partenariato di lungo periodo"

(Agenzia Vista) Tashkent, 26 aprile 2023 "Il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, sarà in Italia nel mese di giugno, avrà colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani: un'occasione per stringere ancora di più un rapporto che può concretizzarsi in un partenariato di lungo periodo tra i due Paesi". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della sua odierna visita a Tashkent. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev