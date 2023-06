Crosetto: "Aumentare stipendi, la P.a. deve poter contare sulle migliori professionalità"

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2023 "Nell'ultimo periodo il nostro Stato si è seduto sull'idea che si dovesse guadagnare poco e per questo tutte le eccellenze del nostro Paese, sono state attratte piú dal privato che dal pubblico. Questo non è successo nel dopoguerra quando avevamo la migliore classe dirigente che ci ha reso una potenza economica". Lo afferma in un video messaggio il ministro della Difesa, Guido Corsetto al digital talk divEY Italy Outlook 2023. Guido Crosetto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev