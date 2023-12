Crosetto: Affrontare situazione del Mar Rosso dopo lancio missili balistici antinave Houthi

EMBED





(Agenzia Vista) Riga, 24 dicembre 2023 "Io ho lanciato l'allarme, le mie preoccupazioni, già due settimane fa e si stanno rivelando purtroppo esatte perché le navi non passano più nel Mar Rosso, quindi aumentano i costi perché fanno il giro dell'Africa, aumentano i costi delle assicurazioni e tutto arriva purtroppo sulle tavole di ognuno di noi. Quindi è una cosa in cui dobbiamo intervenire perché non possiamo permetterci una nuova crisi economica", le parole del ministro Crosetto a margine della sua visita in llettonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev