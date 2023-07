Crosetto: Abbiamo invitato alleati Nato a investire con continuità almeno 2 per cento Pil per Difesa

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2023 La Nato ha invitato gli alleati a investire con continuità almeno il 2 per cento del rapporto fra spese e Pil nel settore della difesa: in futuro questo parametro sarà la base di partenza per le esigenze dell'Alleanza. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sugli esiti del vertice della Nato svoltosi a Vilnius l'11 e il 12 luglio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev