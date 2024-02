Crollo a Firenze, Gualtieri: "Inaccettabile che si continui a morire sul lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2024 "Un'emergenza. Inaccettabile che si continui a morire sul lavoro. Si può fare qualcosa non solo applicando le regole ma anche migliorandole: per il Giubileo a Roma abbiamo siglato un protocollo tra imprese e sindacati per garantire sicurezza sul lavoro, così da lavorare meglio e in modo più efficace. E' una strada che tutto il Paese deve percorrere. Fanno bene i sindacati a battersi su questo tema" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della manifestazione organizzata da Cgil e Uil a Roma in piazza Santi Apostoli in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori edili e metalmeccanici in seguito al crollo del Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev