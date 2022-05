Cristoforetti: "Devastati da guerra, ma su stazione internazionale collaboriamo"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2022 "Penso che a livello personale, siamo tutti rattristati e devastati dagli eventi in corso e dall'attuale conflitto. E questo è un dato di fatto. Ma allo stesso tempo, in termini di relazioni qui a bordo, penso che ciò che prevale quotidianamente è il nostro comune impegno per il successo della missione e per continuare tutto lo straordinario lavoro di scienza e progresso tecnologico che svolgiamo quotidianamente qui sulla Stazione Spaziale", le parole di Samantha Cristoforetti intervenendo a Davos. / Youtube Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev