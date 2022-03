Crisi Ucraina, Zingaretti: "Europa sta cambiando in positivo, necessaria politica estera comune"

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2022 "Importante è la presenza dell'unità dell'Europa perché quello fa la differenza. Come già accaduto sul covid è una svolta positiva sulla dimensione comunitaria che stiamo vivendo. La fermezza dell'ampiezza del fronte di condanna contro Putin credo sia uno dei fattori positivi per fermare l'escalation della guerra e dimostra che l'Europa sta cambiando e deve continuare a cambiare con politica estera comune e con una politica di sicurezza comune e con protagonismo quando il nostro continente è coinvolto in grandi tragedie che riguardano i nostri cittadini. Credo che questa fermezza stia agendo già positivamente". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della firma dell'accordo per l'avvio del nuovo Centro regionale formativo di cybersicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev