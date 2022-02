Crisi Ucraina, Letta: "Putin ha preso in giro tutto l'Occidente"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2022 "Quello che è successo in questi giorni non si era mai visto, il presidente Putin ha preso in giro tutto il mondo occidentale. Noi vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza a tutto il popolo ucraino, ai nostri militari impegnati", così Letta dopo l'informativa alla Camera sull'Ucraina del presidente del Consiglio Draghi. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev