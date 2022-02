Crisi Ucraina, il ministro degli Esteri Kuleba: "Ue sanzioni subito Mosca e aiuti difesa Kiev"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2022 "Crediamo che ci siano buone e legittime ragioni per imporre ora alcune sanzioni per dimostrare che l'Unione europea non sta solo discutendo di sanzioni, ma che è pronta a passare dalle parole ai fatti". Lo ha dichiarato Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell'Ucraina, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev