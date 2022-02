Crisi Ucraina, Draghi: "Rinnovabili risposta più valida su lungo periodo, ostacoli solo burocratici"

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2022 "Ho parlato del gas, ma la risposta più valida nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, anche e soprattutto con una maggiore semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti. Vorrei notare che gli ostacoli a una maggiore speditezza a questo percorso non sono tecnici, tecnologici ma sono solo burocratici. Tuttavia il gas resta essenziale come combustibile di transizione". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l'informativa urgente alla Camera sulla crisi in Ucraina, in un passaggio accompagnato da due applausi dell'Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev