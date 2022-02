«La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell'ambito dell'Ue sanzioni nei confronti della Russia». Lo ha detto il premier Mario Draghi, parlando della crisi russo-ucraina in apertura del suo intervento al Consiglio di Stato per l'insediamento del nuovo presidente Franco Frattini. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev