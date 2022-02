Crisi Ucraina, Biden: "Sanzioni contro Russia in risposta a sue azioni"

(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2022 "La Russia ha cominciato a spezzettare l'Ucraina, sta tentando di rubare con la forza dei territori in violazione aperta del diritto internazionale. Annuncio nuove sanzioni nei confronti della Russia in risposta alle sue azioni, in coordinamento con gli alleati". Così Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti nel suo intervento dalla Casa Bianca sulla crisi in Ucraina. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev