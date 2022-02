Crisi Ucraina, Baerbock (Ministra Esteri Germania): "Urgente sedersi al tavolo negoziale"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2022 "E' assolutamente fondamentale che noi europei, uniti ai nostri alleati americani, continuiamo a essere uniti. Gli auspici della Conferenza sulla sicurezza non hanno avuto altro oggetto se non quello della pace. La crisi è stata creata dalla Russia e la Russia deve risolvere tale crisi adesso, ed è un bene che il presidente francese lo abbia di nuovo messo in chiaro. Ora dovremo incontrarci nuovamente ai massimi livelli, perché possiamo risolvere questa crisi solo al tavolo dei negoziati". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock arrivando a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev