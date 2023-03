Crisi Tunisia, Meloni: "Si rischia ondata migratoria senza precedenti"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 marzo 2023 "Ci sarà una missione in Tunisia a livello di ministri degli Esteri, ce ne sono diverse che in questo momento si stanno muovendo, e ne sono contenta perchè io ho posto il tema della Tunisia, forse non tutti sono consapevoli dei rischi che si stanno correndo rispetto alla vicenda tunisina, c'è la necessità di sostenere la stabilità di una nazione che ha forti problemi finanziari e se non dovessimo affrontare quei problemi rischia di scatenare un'ondata migratoria senza precedenti". Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nel punto stampa al termine del Consiglio europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev