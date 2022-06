Crisi idrica, Curcio (Prot. Civile): “Ci attendono altre settimane di siccità”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 22 giugno 2022 “Le previsioni climatiche si fanno in larga scala, le tendenze non sono positive perché non ci sarà nelle prossime settimana una inversione di tendenza. Ci aspettano periodi di siccità che però possono essere alternati da acqua che cade tutta insieme, come avvenuto in Veneto in questi giorni”. Lo ha dichiarato Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, a margine della conferenza delle Regioni con la Protezione civile a causa della crisi idrica e la siccità che sta colpendo l’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev