Crisi energetica, Michel: "Conclusioni bilanciate, accordo possibile"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 ottobre 2022 "L'Energia sarà un importante argomento in agenda oggi. Abbiamo strumenti e misure per agire e abbassare i prezzi, ridurre consumi e garantire la sicurezza di approvvigionamento. Le proposte sono sul tavolo, le conclusioni sono bilanciate per raggiungere un accordo oggi. Probabilmente sarà difficile è molto importante oggi o domani mandare un forte messaggio che siamo determinati ad agire insieme per ottenere un impatto positivo. E' fondamentale per le famiglie, le famiglie e le imprese in tutta l'Ue". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al vertice Ue a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev