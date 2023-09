Crippa (Lega): "Siamo contrari a riduzione sbarramento per le europee, sarebbe misura salva Renzi"

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Siamo contrari alla riduzione della soglia di sbarramento per le europee. In sostanza è un salva Renzi. Non dobbiamo incentivare la frammentazione politica”, le parole di Andrea Crippa, Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev