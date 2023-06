Crippa (Lega): "Maggioranza non è andata in Commissione Esteri perché compatta e contraria al Mes"

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 “Sul Mes la posizione è di grande compattezza da parte della maggioranza, che non è andata in Commissione Esteri perché sostiene non sia uno strumento utile. Sulla discussione generale non è stata presa una decisione, ma la posizione del Presidente del Consiglio e della Lega rimane di chiara contrarietà ”, le parole di Andrea Crippa, Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev