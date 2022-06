Covid, Speranza: "Non considerare partita chiusa, fare secondo richiamo per fragili"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2022 "Oggi siamo in una stagione diversa, abbiamo i vaccini che sono l'arma fondamentale per noi. Voglio continuare a chiedere alle persone più fragili di proteggersi con la seconda dose di richiamo. Dobbiamo considerare la pandemia ancora non conclusa", le parole del ministro Speranza nel corso di un convegno sull'urologia al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev