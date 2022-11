Covid, Schillaci: “Raccolta dati giornaliera, pubblicazione settimanale”

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2022 “La pubblicazione giornaliera dei dati aggregati, preciso che la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del Sars-Cov-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali continua ad essere giornaliera, come disposto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, all'articolo 13, comma 7. Pertanto, solo la pubblicazione dei dati, a partire dal 28 ottobre 2022, avviene con cadenza settimanale, ma i dati sono comunque sempre disponibili e su richiesta ostensibili. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo nellaula della Camera a uninterpellanza a prima firma della capogruppo Pd Deborah Serracchiani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev