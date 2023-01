Covid, Schillaci: "Non abbassare la guardia e proteggere persone fragili"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2023 "Non dobbiamo abbassare la guardia soprattutto per proteggere le persone fragili, per questo il Ministero ha lanciato la campagna "Proteggiamoci anche per i momenti più belli"", le il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi in audizione in Commissione Affari sociali della Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev