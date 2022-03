Covid, Oms: "Troppo presto per dichiarare vittoria contro virus"

(Agenzia Vista) Ginevra, 03 marzo 2022 "E' incoraggiante vedere che i morti per Covid-19 sono ora in calo nella maggior parte delle regioni del mondo. E fa piacere vedere che alcuni Paesi sono in grado di allentare le restrizioni, senza che i loro sistemi sanitari siano sopraffatti. Ma è troppo presto per dichiarare la vittoria su Covid-19". E' il monito lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing da Ginevra. WhHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev