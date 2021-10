Covid, Oms: "Decessi nel mondo al livello più basso da un anno"

(Agenzia Vista) Ginevra, 13 ottobre 2021 "Le morti per Covid-19 nel mondo hanno raggiunto la scorsa settimana il livello più basso da un anno a questa parte in tutte le regioni, tranne che in quella europea. 50 mila morti restano un numero inaccettabile e che la cifra più alta è certamente più alta". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev