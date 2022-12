Covid, Mattarella: “Durante pandemia scelte non facili ma istituzioni solidali”

(Agenzia Vista) Roma 6 dicembre 2022 “Questo Festival e particolarmente l’odierna iniziativa appaiono anche il prodotto delle sfide che il Paese, e segnatamente le Regioni, si sono trovate ad affrontare negli ultimi anni e che hanno portato a maturazione intenti e progetti da tempo coltivati. Penso anch’io - come i Presidenti Fedriga ed Emiliano - innanzitutto alla pandemia, alla sua fase più drammatica, quando è stata la solidarietà tra le istituzioni a permettere di affrontare una tempesta che ha colpito in maniera violenta e drammatica, primo in Europa, il nostro Paese. Questo peculiare ruolo riconosciuto alle Regioni, giustificato dal fatto che si era in presenza di un’emergenza di carattere prettamente sanitario, ha comportato un’assunzione di responsabilità politica in merito a scelte spesso non facili e compiute in un momento particolarmente drammatico per la vita dei nostri concittadini. ruolo esercitato in modo che merita riconoscenza, che qui oggi vorrei ribadire”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome che si è tenuto a Palazzo Lombardia a Milano. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev