Covid, Giani: "Emergenza si è trasformata ma non è scomparsa"

(Agenzia Vista) Firenze, 13 giugno 2022 "L'emergenza Covid si è trasformata, da pandemia a endemia, ma non scompare. I contagi sono risaliti, ma non è il Covid che porta all'ospedale e l'effetto della vaccinazione ha cambiato la natura del virus. E' un fenomeno diverso quello che dovremo affrontare a settembre", le parole del presidente della Toscana Giani nel corso del suo intervento agli Stati generali della salute in Toscana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev