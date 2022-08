Cottarelli: “Suicida aver fatto cadere Governo ed è sbagliato rinegoziare il Pnrr”

(Agenzia Vista) Roma 23 agosto 2022 “Quello che è suicida è aver buttato via e fatto cadere prematuramente il Governo. E’ sbagliato rinegoziare le priorità in un piano che stava dando risultati. Quando si ha un buon piano influisce sulle aspettative delle imprese che poi investono. Il Pnrr stava funzionando ed ora si vuole rinegoziare, credo sia sbagliato”. Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli a margine della presentazione del programma di Più Europa avvenuto nella sede di Via S. Caterina da Siena a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev