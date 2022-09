Cottarelli: “Proposte centrodestra non mi piacciono, porterebbero a grossi rischi l’Italia”

(Agenzia Vista) Milano 2 settembre 2022 “Le proposte del centrodestra non mi piacciono molto perché porterebbero a grossi rischi per l’Italia. Dobbiamo mantenere buona relazione con i nostri partner europei. Abbiamo un Pnrr che stava funzionando, non vedo la necessità di rinegoziarlo a meno che non si voglia dire che c’è più inflazione e quindi servono più soldi”. Lo ha dichiarato il candidato del Pd alle prossime elezioni Carlo Cottarelli, a margine della Festa dell’Unità che si è tenuta a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev