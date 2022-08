Cottarelli: “Italia in momento cruciale, accettato di candidarmi per dare un contributo”

(Agenzia Vista) Roma 23 agosto 2022 “L’Italia è in un momento cruciale e quindi non ci si può accontentare di commentare ma deve cercare di dare un contributo. Sono stato ‘sponsorizzato’ da Pd e Più Europa ed ho accettato, sono molto contento”. Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli a margine della presentazione del programma di Più Europa avvenuto nella sede di Via S. Caterina da Siena a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev