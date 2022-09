Cottarelli: “Flat tax rischiosa finanziariamente e ingiusta perché taglia più tasse a redditi alti”

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 2 settembre 2022 Cottarelli: “Flat tax rischiosa finanziariamente e ingiusta perché taglia tasse maggiormente a redditi alti” “Andare a rinegoziare il Pnrr perché sono cambiate le priorità non ne capisco il motivo, è un buon piano e stava funzionando. Poi ci sono proposte specifiche del centrodestra come la flat tax che sono rischiose in termini finanziari e poi ingiuste perché si tagliano le tasse a chi ha redditi più alti mentre chi ne ha bassi riceve molto poco”. Lo ha dichiarato il candidato del Pd alle prossime elezioni Carlo Cottarelli, a margine della Festa dell’Unità che si è tenuta a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev