Cospito, Serracchiani: “Da Donzelli parole gravissime, Meloni dica se la pensa allo stesso modo”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Donzelli ha dichiarato che i parlamentari del PD sono andati a incoraggiare Cospito, chiedendosi se questa sinistra stia dalla parte dello Stato o dei terroristi e della mafia. L'aula di oggi però era chiamata a pronunciarsi con voto unitario ad approvare la proposta di legge istitutiva della commissione antimafia a cui tutti i deputati hanno lavorato insieme, a prescindere dal colore politico, perché rispetto al tema della mafia crediamo che ci debba essere unità nel Parlamento e nel Paese. Questa unità è stata corrotta dalle parole dell'on. Donzelli. Le sue parole sono gravissime, di rilevanza penale, per cui abbiamo richiesto l'intervento del Presidente della Camera. Il PD non ha mai messo in discussione il 41bis. Il PD ha fatto quello che deputati e senatori fanno in virtù del proprio mandato: andare a trovare detenuti nel carcere. Abbiamo solo chiesto al Ministro Nordio di valutare il trasferimento di Cospito in un altro carcere per ragioni umanitarie. Il Ministro Nordio ha risposto positivamente alla richiesta affinché Cospito potesse avere le cure di cui ha bisogno all'interno del 41bis". Così l'onorevole Debora Serracchiani, Capogruppo PD della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev