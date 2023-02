Cospito, Nordio: "Possibilità di modificare il 41 bis è inesistente"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2023 "L'articolo 41 bis costituisce un elemento normativo non trattabile nei confronti di chi si trova nelle situazioni per le quali secondo la normativa vigente debba essere applicato. La possibilità di mutare questa normativa è inesistente. Ancora di più è inesistente se dovessimo collegare questo eventuale mutamento alla situazione di disordini che si sono creati in questi giorni nei confronti dello Stato". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso di un'informativa urgente, in Aula alla Camera, sui risvolti della vicenda di Alfredo Cospito. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev