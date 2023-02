Cospito, Mollicone: “Nessuna violazione di documenti secretati, toni duri da entrambe le parti”

(Agenzia Vista) Roma 2 febbraio 2023 "Donzelli è toscano e come tutti i toscani parla in maniera enfatica. Ormai tutti i parlamentari che intervengono parlano direttamente alle telecamere dello streaming e della diretta web e fanno quella che si chiama disintermediazione. Per questo i toni sono accesi. Nel merito anche autorevoli magistrati hanno confermato che si tratta di relazioni interne all'amministrazione ma assolutamente non secretate, assolutamente alla disponibilità dei parlamentari e quindi non ci sarebbe nessuna violazione. I toni sono stati duri da entrambe le parti. Faccio un appello all'opposizione perché si ritrovi consenso e si torni al dialogo su temi importanti come la lotta alla mafia. Tra l'altro, la commissione antimafia è stata votata all'unanimità". Così il deputato di Fdi Federico Mollicone a Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev