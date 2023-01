Cospito, Donzelli: “Il PD dichiari se sta con lo Stato e il 41bis o con Cospito e i mafiosi”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Ci aspettiamo chiarezza dalla sinistra italiana e dal PD. Cospito ha detto che bisogna togliere il 41bis ma non lo dice per se stesso, ma per tutti, mafiosi e terroristi. Il PD sta con lo Stato e il 41bis o con Cospito e i mafiosi? Noi abbiamo deciso da che parte stare e non ci lasciamo intimorire dalle bombe e dagli incendi. Uno anche se non è né mafioso né terrorista può pensare che il 41bis sia una misura ingiusta. Non si balbetta su questo. Noi siamo dalla parte del carcere duro perché l'isolamento è l'unica misura che costringe i mafiosi a collaborare con le Istituzioni, l'unico modo in cui le istituzioni vincono sulla mafia". Così l'onorevole Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di FdI, piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev