Cospito, Cattaneo: Decideranno i giudici ma non perdiamo di vista questione umanitaria

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Sul caso Cospito da tempo la questione si sta compromettendo. Forza Italia tempo fa aveva già detto che la questione meritasse un approfondimento. Oggi in alcun modo si può pensare di legittimare atti violenti che qualcuno sta conducendo in queste ore contro la Polizia. Sono atti criminali che noi condanniamo. I giudici decideranno. Il nostro approccio garantista non ci fa mai perdere di vista la questione umanitaria. Il carcere deve sempre coniugarsi con l'umanità della detenzione. I giudici sapranno valutare se ci sono gli estremi per una rivisitazione". Così l'onorevole Alessandro Catteneo, capogruppo di Forza Italia della Camera dei Deputati, in Piazza Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev