Corteo di Libera contro le mafie, le voci dei manifestanti: "Siamo partigiani della legalità"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 Si è tenuta a Roma, tra l'Esquilino e il Circo Massimo, la manifestazione organizzata da Libera in occasione della Giornata del ricordo delle vittime di mafia. Moltissime persone, tra cui soprattutto studenti e scout si sono radunati in piazza dell'Esquilino e hanno raggiunto il Circo Massimo dove è stato allestito il palco. "La mafia non va normalizzata, ecco perché siamo qui oggi a manifestare". "Oggi, come tutti i giorni, noi siamo partigiani della legalità". "Abbiamo il dovere di ricordare le vittime di mafia". "Lottiamo per dare giustizia a chi ha lottato prima di noi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev