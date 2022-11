Corsa dei Santi, l'Olimpionico Jacobs starter d'eccezione: "Felice per progetti solidali"

(Agenzia Vista) Roma 1 novembre 2022 Uno starter d'eccezione, l'Olimpionico Marcell Jacobs, ha dato il via alla 14esima edizione della Corsa dei santi, l'appuntamento classico del calendario podistico nazionale, la manifestazione, promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, organizzata da ACSI Italia Atletica, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Roma, ha visto per le strade della Capitale 2400 atleti che si sono cimentati nei 10 km della prova competitiva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev