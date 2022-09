Cori, fotografie e autografi per la Nazionale Volley Campione del Mondo dopo incontro con Draghi

(Agenzia Vista) Roma 12 settembre 2022 Vittoria in finale di Coppa del Mondo di Volley per la Nazionale Italiana, accolta al Quirinale dal Presidente Mattarella e poi a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. In Piazza Colonna si sono radunati tanti tifosi per salutare i giocatori, con il capitano Simone Giannelli che si è fermato a firmare gli autografi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev