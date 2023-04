Coppie omogenitoriali, Piantedosi: "Legge vieta la trascrizione"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "In Italia la formazione di atti di nascita recanti l'indicazione di genitori dello stesso sesso e il riconoscimento della filiazione da parte di altro genitore avente lo stesso sesso della madre partoriente non sono consentiti dalla normativa vigente e tale preclusione è ampiamente suffragata da consolidata giurisprudenza. Allo stesso modo è esclusa "la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata, attestanti il riconoscimento di filiazione nei confronti del cosiddetto 'genitore d'intenzionè, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev