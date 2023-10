Coppia italiana dispersa in Israele, Meloni: Non abbiamo novità

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "Non abbiamo ancora novità, stiamo seguendo da vicino. Sono tutti allertati per loro e per i diversi cittadini che attualmente si trovano in Israele", le parole di Giorgia Meloni dopo la visita alla Sinagoga di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev